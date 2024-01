Bank of Toyama Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Bank Of Toyama-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1706,3 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1713 JPY +0,39 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1710,94 JPY, was ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, und somit eine Abweichung von +0,12 Prozent aufweist. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Veränderungen im Stimmungsbild, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Toyama-Aktie zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 19,05, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 53,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine besonderen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Weder gab es besonders positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

