Associated Capital Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Associated Capital bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,58 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte liegt der Ertrag jedoch um 5,07 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer niedrigeren Dividendenauszahlung und einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Associated Capital einen Wert von 41,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,72 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Associated Capital diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vermehrt positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Hinblick auf fundamentale Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Associated Capital einen Wert von 166 auf, was bedeutet, dass die Börse 166,45 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 193 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 56 und führt zu einer Überbewertung der Aktie, die daher als "Schlecht" eingestuft wird.