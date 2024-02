Associated Capital Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation festgestellt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Associated Capital-Aktie beträgt aktuell 43, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse des RSI ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für Associated Capital.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Associated Capital einen Wert von 158 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,22 als überbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Associated Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,58 Prozent und liegt somit 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Associated Capital eine "Schlecht"-Bewertung.