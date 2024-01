Associated Capital Aktie: Finger Weg!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Associated Capital insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 2 positiven und 0 neutralen oder negativen Meinungen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 30,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -11,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie und einer insgesamt "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit nur drei Tagen, an denen positive Themen dominierten. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment aufgrund der verstärkten negativen Diskussionen über Associated Capital.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Associated Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,81 USD. Der letzte Schlusskurs (34,4 USD) weicht davon um -3,94 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Associated Capital derzeit bei 0,58 Prozent liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.