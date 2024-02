Associated Capital Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Associated Capital wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Associated Capital eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, was 5,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Associated Capital liegt mit 158,51 über dem Branchendurchschnitt von 61,46. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als überbewertet und somit als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Associated Capital beträgt 42,5 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich für Associated Capital eine "Neutral" Bewertung in Bezug auf den RSI und "Schlecht" in Bezug auf die Dividende und fundamentale Kriterien.