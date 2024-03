Associated British Foods löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Associated British Foods wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum untersucht, sowie die Änderung der Stimmung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Associated British Foods liegt bei 22,38, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 32, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingeschätzt wird.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 2 Kauf-, 2 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Associated British Foods, das im Durchschnitt bei 2041,67 GBP liegt. Dies bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -15,84 Prozent entwickeln, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Associated British Foods bei 2426 GBP und ist inzwischen +5,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +12,76 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.