Associated British Foods Aktie: Das liegt auf Eis

Die Diskussionen zu Associated British Foods auf sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, da vier Handelssignale auf eine positive Entwicklung hindeuten, ohne Schlecht-Signale.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Associated British Foods aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Associated British Foods-Aktie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für das Unternehmen 3 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was zu einem langfristigen Rating von "Neutral" führt. In den letzten Monat wurde das Unternehmen von den Analysten mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung des aktuellen Kurses von 2379 GBP um -12,6 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 2079,17 GBP, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Neutral".