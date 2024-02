Associated British Foods Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Associated British Foods derzeit bei 2089,22 GBP liegt, während der Aktienkurs 2286 GBP erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +9,42 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 2330,46 GBP, was einer Abweichung von -1,91 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") konnte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 21,85 Prozent erzielen, was 18,28 Prozent über dem Durchschnitt (3,57 Prozent) liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -3,91 Prozent, wobei Associated British Foods aktuell um 25,77 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Associated British Foods 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,4 (Nahrungsmittel) deutlich niedriger ist (ca. 41 Prozent). Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie gemäß fundamentaler Kriterien und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) weist auf eine neutrale Bewertung hin, mit einem RSI-Wert von 36,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25-Wert von 48,21 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von Associated British Foods basierend auf verschiedenen technischen, branchenspezifischen und fundamentalen Kriterien.