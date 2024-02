Associated British Foods Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert wird. Der RSI für Associated British Foods liegt bei 36,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Bewertungen von Analysten für die Associated British Foods-Aktie ergaben, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Neutral" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Associated British Foods. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 2079,17 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,05 Prozent vom letzten Schlusskurs (2286 GBP) fallen könnte. Die abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Associated British Foods somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung für Associated British Foods wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab überwiegend positive Themen rund um den Wert. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Auswertung ergab auch ein Schlecht-Signal, wodurch insgesamt eine "Gut"-Einstufung generiert wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Associated British Foods im letzten Jahr eine Rendite von 21,85 Prozent erzielt, was 18,28 Prozent über dem Durchschnitt (3,57 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -3,91 Prozent, wobei Associated British Foods aktuell 25,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.