Associated British Foods Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Der Aktienkurs von Associated British Foods verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 21,85 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -4,26 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +26,11 Prozent für Associated British Foods entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,82 Prozent, wobei Associated British Foods um 19,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Associated British Foods derzeit 2,11 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,68 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung für Associated British Foods betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ verändert, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Associated British Foods ergab sich ein RSI von 28,07, was zu einer Bewertung als "Gut" führte. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 44,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut".