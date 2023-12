Associated British Foods Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Die Dividendenrendite der Associated British Foods-Aktie beträgt derzeit 2,18 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,75) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index, RSI, ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt bei der Associated British Foods-Aktie einen Wert von 71,32, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, liegt bei 44,19 und wird daher als Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -5,22 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +59,4 Prozent im Branchenvergleich für Associated British Foods. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,84 Prozent, wobei Associated British Foods um 50,33 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Associated British Foods die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Associated British Foods kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Associated British Foods jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Associated British Foods-Analyse.

Associated British Foods: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...