Associated British Foods Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Associated British Foods wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Kommunikation im Netz, gemessen an der Diskussionsintensität, zeigte nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Associated British Foods eine Rendite von 54,93 Prozent erzielt, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" hat die Aktie mit einer Rendite von 58,31 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Associated British Foods ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,63 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt und sie damit als "günstig" bezeichnet. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Associated British Foods-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 40,91) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI: 50,56) Basis. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.