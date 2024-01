Associated British Foods Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Der Aktienkurs von Associated British Foods hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 54,93 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen deutlich über dem Durchschnitt von 49 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit der Nahrungsmittelbranche kann Associated British Foods mit einer Rendite von 58,31 Prozent punkten, während die Branche insgesamt eine mittlere Rendite von -3,38 Prozent aufweist. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen gab es jedoch vermehrt negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse der social Media Signale ergab jedoch mehr positive als negative Signale, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Aus fundamentaler Sicht erscheint die Aktie von Associated British Foods günstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 17,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 23 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Associated British Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2023,09 GBP lag und der letzte Schlusskurs bei 2367 GBP eine positive Abweichung von +17 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (2367 GBP) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2278,34 GBP) nur knapp darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Associated British Foods positive Bewertungen in den Bereichen Branchenvergleich, Anleger-Stimmung und fundamentale Kriterien, während die technische Analyse zu gemischten Einschätzungen führt.