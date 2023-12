Associated British Foods Aktie: Pleite oder Chance?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,63 liegt Associated British Foods unter dem Branchendurchschnitt von 23,08 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Einschätzung für die Associated British Foods-Aktie als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt sieben Bewertungen fallen drei positiv, vier neutral und keine negativ aus. Insgesamt ergibt sich für die Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2023,09 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2367 GBP liegt. Dies deutet auf eine positive Abweichung von 17 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2278,34 GBP, was einer positiven Abweichung von 3,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Tage (50,56) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse einen neutralen Ausblick für die Associated British Foods-Aktie, basierend auf fundamentalen und technischen Indikatoren sowie der Einschätzung von Analysten.

Associated British Foods kaufen, halten oder verkaufen?

