Associated British Foods Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung bezüglich der Aktie von Associated British Foods festgestellt. Daher wird die Aktie von uns als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsbeteiligung. Insgesamt erhält Associated British Foods daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Associated British Foods beträgt derzeit 2,11 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche hat Associated British Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,02 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien um -4,58 Prozent, was einer Outperformance von +18,61 Prozent für Associated British Foods entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 3,05 Prozent um 10,97 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2127,98 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2242 GBP liegt, was einer Abweichung von +5,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2294,08 GBP zeigt nur eine geringe Abweichung von -2,27 Prozent. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für die Associated British Foods-Aktie.