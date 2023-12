Associated British Foods Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analystenbewertung für die Aktie von Associated British Foods fällt langfristig neutral aus, basierend auf Daten von 18 Analysten. In den jüngsten Berichten wird das Wertpapier ebenfalls neutral bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2079,17 GBP. Dies entspricht einer Erwartung von -12,35 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 2372 GBP liegt. Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2,18 % liegt unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 % und wird daher als schlecht eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor konnte Associated British Foods im letzten Jahr eine Rendite von 54,93 Prozent erzielen, was einer Überperformance von 48,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,63, was 25 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,6. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung der Aktie auf Grundlage der fundamentalen Analyse.

