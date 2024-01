Associated Banc- Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Associated Banc-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 17,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,45 USD liegt, was einer Abweichung von +22,43 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 19,17 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +11,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Associated Banc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 48,45, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -2,06 Prozent erzielt, was 12,69 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie 3,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.