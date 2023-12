Associated Banc- Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Associated Banc":

Die Dividendenrendite von Associated Banc- liegt derzeit bei 5,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche weniger Rendite aus Dividenden erhalten. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen zu Associated Banc-. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, waren die Kommentare in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral" ein.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen um Associated Banc- eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung tendiert jedoch zum Negativen. Daher bewertet die Redaktion das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Associated Banc--Aktie liegt derzeit bei 37 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Für die letzten 25 Handelstage zeigt der RSI eine Überverkauft-Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Aktie von Associated Banc-.