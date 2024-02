Associated Banc- Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Associated Banc":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Associated Banc- ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die Dividendenrendite verzeichnet das Unternehmen einen Ertrag, der 134,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den RSI der letzten 25 Tage. Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie als "Gut" eingestuft wird, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein "Neutral"-Signal zeigt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Bewertung von "Gut" basierend auf den beiden analysierten Zeiträumen.