Associated Banc- Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Associated Banc- basiert auf dem siebentägigen und dem 25-tägigen RSI. Der siebentägige RSI liegt bei 64,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,61, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Associated Banc- in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Stimmungsbarometer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Zudem wird über Associated Banc- weniger diskutiert als üblich, was auf ein abnehmendes Anlegerinteresse hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Associated Banc- liegt bei 17,67 USD, während der Aktienkurs bei 17,57 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 16,88 USD, was einer Differenz von +4,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Analysten sehen langfristig ein positives Potenzial für die Aktie von Associated Banc-. Von 18 Analysten wurden 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 22,25 USD geschätzt, was einer Erwartung von 26,64 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.