Associated Banc- Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Aktie von Associated Banc- zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,39 USD mit einem Abstand von +22,79 Prozent zum GD200 (17,42 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt mit 18,38 USD im positiven Bereich, da der Abstand +16,38 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Stimmungsänderung ein eher negativ eingestelltes langfristiges Bild ergeben. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher erhält die Aktie von Associated Banc- bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, wie aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Associated Banc- im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,78 ergibt sich ein Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,39. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Associated Banc- kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Associated Banc- jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Associated Banc--Analyse.

Associated Banc-: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...