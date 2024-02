Associated Banc- Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Associated Banc":

Die technische Analyse der Associated Banc- zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20,84 USD 0,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite liegt der Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um +16,23 Prozent höher, was zu einer positiven Bewertung auf langfristiger Basis führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. Während in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen zu finden waren, gab es in den letzten Tagen vermehrt positive Themen. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Associated Banc- zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 34) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 52,56). Daher wird die Aktie gemäß der RSI-Bewertung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.