Associated Banc- Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Associated Banc- zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 18,57 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 20,57 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,77 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 20,8 USD, was einer Differenz von -1,11 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 4,06 Prozent, was 134,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,48) liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik der Associated Banc- von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Associated Banc- eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Associated Banc- daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass Associated Banc- über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität gezeigt hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Associated Banc- in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".