Associated Banc- Aktie: Eine klare Abfuhr!

Associated Banc- hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,36 Prozent gefallen, was einer Unterperformance von -3,32 Prozent entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die mittlere Rendite bei 2,99 Prozent, wobei Associated Banc- um 8,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Associated Banc- hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den Diskussionen der sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Associated Banc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI. Daher erhält sie für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Associated Banc- ist insgesamt besonders negativ, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien ersichtlich wird. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen besonders im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.