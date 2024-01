Assicurazioni Generali SPA Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Assicurazioni Generali Spa ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus zeigen konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ein gutes Signal, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Aktie von Assicurazioni Generali Spa derzeit als überverkauft eingestuft wird, mit einem RSI-Wert von 20,74 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage zeigt sich jedoch ein neutraler Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Assicurazioni Generali Spa-Aktie aufgrund des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage positiv bewertet wird, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Assicurazioni Generali Spa im Vergleich zum Durchschnitt des Finanzsektors eine Rendite von 68,04 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.