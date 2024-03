Assicurazioni Generali SPA Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Assicurazioni Generali SpA":

Assicurazioni Generali Spa: Attraktive Dividendenrendite und gute Aktienperformance

Die Aktie von Assicurazioni Generali Spa weist eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent auf, was 2,47 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Versicherungsbranche ist dies ein lukratives Investment, weshalb die Redaktion eine "Gut"-Bewertung vergibt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assicurazioni Generali Spa einen Wert von 11. Im Branchendurchschnitt liegt das KGV bei 0, was bedeutet, dass das Unternehmen weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Assicurazioni Generali Spa eine Rendite von 68,04 Prozent erzielt, was deutlich über der Branchendurchschnittsrendite von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Assicurazioni Generali Spa geäußert wurden. Jedoch wurden auch einige negative Signale registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Assicurazioni Generali Spa eine attraktive Dividendenrendite und eine gute Performance aufweist, die von der Redaktion insgesamt positiv bewertet wird.