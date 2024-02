Assicurazioni Generali SPA Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Assicurazioni Generali Spa liegt bei 11,96, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint und in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf den fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Assicurazioni Generali Spa derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei einer längerfristigen Betrachtung ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da der RSI25 bei 30,04 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die Aktie von Assicurazioni Generali Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +68,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Versicherung"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einschätzung ergeben.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Assicurazioni Generali Spa basierend auf verschiedenen Analysekriterien.