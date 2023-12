Assicurazioni Generali SPA Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor für Investoren, um die Attraktivität einer Aktie zu bewerten. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie günstig bewertet ist, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Assicurazioni Generali Spa hat derzeit ein KGV von 11,96, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Assicurazioni Generali Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 68,04 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche "Versicherung" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls positiv. In den vergangenen Wochen gab es hauptsächlich neutrale Themen in den Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Assicurazioni Generali Spa höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was positiv bewertet wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Assicurazioni Generali Spa auf der Basis fundamentaler Kriterien, der Aktienkursentwicklung, der Anleger-Stimmung und der Dividendenpolitik eine positive Bewertung.