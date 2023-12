Assicurazioni Generali SPA Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, besonders die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Bei der Analyse von Assicurazioni Generali Spa zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Assicurazioni Generali Spa besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Assicurazioni Generali Spa beträgt das aktuelle KGV 11, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion vergibt daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Assicurazioni Generali Spa-Aktie am letzten Handelstag bei 19,19 EUR lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Assicurazioni Generali Spa.