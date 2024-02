Assicurazioni GeneraliADR Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Assicurazioni Generali Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 68,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent erreicht, was bedeutet, dass Assicurazioni Generali Spa eine Outperformance von +68,04 Prozent verzeichnet hat. Auch im Finanzsektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 68,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating verliehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Assicurazioni Generali Spa untersucht und festgestellt, dass die vorherrschenden Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Gut". Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was darauf hindeutet, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assicurazioni Generali Spa 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Versicherungsbranche als neutral betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Assicurazioni Generali Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,09 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 20,87 EUR weicht somit um +9,32 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.