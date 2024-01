Assicurazioni GeneraliADR Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Aktie der Assicurazioni Generali Spa wird derzeit mit einem Kurs von 19,7 EUR gehandelt, was einem Anstieg von +2,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,34 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Dividende weist Assicurazioni Generali Spa im Vergleich zur Branche Versicherung eine Dividendenrendite von 2,47 % auf, was 2,47 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem sentimentalen und dem Buzz-Faktor zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Assicurazioni Generali Spa in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt weiterhin an, dass der Aktienkurs der Assicurazioni Generali Spa mit einem RSI von 24,29 bewertet wird, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut".