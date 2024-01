Assetco Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Assetco-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Aus charttechnischer Sicht erhält sie eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -3,82 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung von -2,07 Prozent, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Assetco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,75 ergibt sich ein Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,28, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.