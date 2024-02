Assetco Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum an sieben Tagen in die positive Richtung. Zuletzt wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Assetco gesprochen, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Assetco-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,77 an, dass Assetco überkauft ist, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist Assetco derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,43 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,43 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Schließlich ergibt die technische Analyse, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Assetco-Aktie bei 43,19 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 38 GBP, was einem Unterschied von -12,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 44,35 GBP und einem Unterschied von -14,32 Prozent ein "Schlecht"-Rating für die Assetco-Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Assetco-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende als auch die einfache Charttechnik.