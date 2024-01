Assetco Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten Wochen gab es bei Assetco keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch besonders negative Themen wurden in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analysten haben auch die Kommentare in den sozialen Medien überprüft und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Assetco diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Assetco als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,75 insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 20,21 beträgt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) weist auf eine schlechte Bewertung hin, da der RSI bei 100 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also für Assetco ein gemischtes Bild, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, die Stimmung jedoch als neutral bis gut bewertet wird, während der RSI auf eine schlechte Dynamik des Aktienkurses hinweist.