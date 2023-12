Asset Lifecycle Management: AVEVA und Aras unterzeichnen Abkommen mit McDermott über Leuchtturmprojekte im Energiesektor

München (ots) -- Fokus der Zusammenarbeit liegt auf einer exzellenten User Experience (UX) für datenzentriertes Asset Lifecycle Management - von der Planung bis zur Entsorgung- Vereinbarung zielt darauf ab, die Qualität und die Marge von Investitionsprojekten in den Bereichen Energiewende, Öl und Gas sowie Kernkraft zu verbessernIm Zuge ihrer strategischen Partnerschaft haben AVEVA (https://www.aveva.com/de-de/) und Aras (https://www.aras.com/de-de) mit dem Konstruktions- und Bauunternehmen McDermott Global eine langfristig ausgerichtete Vereinbarung geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist, McDermotts Möglichkeiten beim Asset-Lifecycle-Management für den Energiesektor (Erneuerbare Energien, Öl, Gas und Kernkraft) weiterzuentwickeln. AVEVA ist einer der weltweit führenden Anbieter von Industriesoftware. Aras bietet mit seinem Product Lifecycle Management (PLM) die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte.Die OEM-Partnerschaft von AVEVA und Aras (https://www.aveva.com/en/about/news/press-releases/2022/aveva-announces-a-strategic-licensing-partnership-with-aras/) hat das Ziel, gemeinsam eine neue Reihe von skalierbaren AVEVA-Angeboten zu entwickeln, die auf der modularen Plattform Aras Innovator aufbauen. Sie zielt darauf ab, die Herausforderungen beim Einsatz von PLM in großen Engineered-to-Order-Projekten und beim Betrieb von Anlagen mit kontinuierlichen Prozessen zu bewältigen. Durch die Vereinbarung mit McDermott konnte ein sogenannter Leuchtturm-Partner gewonnen werden, der die neuen Lösungen als Early Adopter testen kann und dessen Feedback direkt in die weitere Optimierung der Software einfließt.Die nahtlose Integration von Aras Innovator (https://www.aras.com/de-de/support/aras-innovator-101) in die Anwendungen AVEVA Unified Engineering (https://www.aveva.com/de-de/products/unified-engineering/) und AVEVA Asset Information Management sowie in weitere AVEVA-Werkzeuge und -Dienstleistungen (https://www.aveva.com/en/products/asset-information-management/) ermöglicht die Schaffung eines einheitlichen technischen Dokumentations-Systems. Mit dieser zuverlässigen Single Source of Truth können Kunden die Effizienz im Engineering, die Datenkontrolle und -verteilung sowie die Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen verbessern. Die Aras-Plattform erweitert die Möglichkeiten der bewährten EPC-Tools von AVEVA um einen kollaborativen Projektraum mit Funktionen für das Anforderungsmanagement und die Workflowsteuerung.Vaseem Khan, SVP Global Operations bei McDermott: "Diese Vereinbarung unterstreicht unsere langjährige Verbundenheit mit den Produkten von AVEVA und die neue Beziehung, die wir nun mit Aras aufbauen. Die Verbindung dieser beiden Tools stellt eine leistungsstarke digitale Lösung dar, die bewährte EPC-Tools mit den robusten digitalen Transformationsfähigkeiten der Low-Code-Plattform von Aras kombiniert, um Industrieprozesse zu digitalisieren, die zu lange dokumenten- und papierzentriert waren. Wir freuen uns sehr, das Potenzial dieses Leuchtturmprogramms zu erschließen."McDermott gestaltet die Energiewende auf der ganzen Welt durch Großprojekte, Ingenieurleistungen, Bauvorhaben und vieles mehr. Das Unternehmen arbeitet seit langem mit AVEVA zusammen (https://www.aveva.com/en/perspectives/success-stories/mcdermott/) und nutzt die Datenintegrations- und Digital-Twin-Funktionen des führenden Anbieters von Industriesoftware, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und seine Produkte zu verbessern. Mit AVEVA Engineering ermöglicht McDermott seinen Kunden nun eine verbesserte gemeinsame Datennutzung.Rob McGreevy, Chief Product Officer bei AVEVA: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit McDermott an diesem Leuchtturm-Programm zu arbeiten. Das technische Know-how von McDermott ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung einer Branchenlösung, die dringend benötigt wird, um die Bereiche Energie, Kernkraft, maritime Industrie sowie ähnliche Sektoren nach vorne zu bringen. Unsere gemeinsam mit Aras entwickelte Lösung für das Asset Lifecycle Management wird allen Kunden, die künftig Teil dieses Leuchtturmprogramms werden, einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen."Effektives Asset Lifecycle ManagementDie drei Partner des Leuchtturm-Programms haben eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Verständnis von datenzentrierter digitaler Dokumentenverwaltung. Das jetzt geschlossene Abkommen bildet die Grundlage für die Vereinheitlichung von Daten und Dokumenten und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das einheitliche technische Dokumentations-System wird zum Enabler für die Einführung von Änderungs- und Konfigurationsmanagement, Anforderungsmanagement, Lieferantenaustausch und anderen Schlüsselfunktionen, die von den Kunden für ein effektives Lebenszyklusmanagement benötigt werden.Ziel des Asset Lifecycle Managements und der Leuchtturm-Vereinbarung ist es, Vorteile in Form von geringeren Kosten und Risiken über den gesamten Projektlebenszyklus zu erzielen, die Entscheidungsfindung über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage zu optimieren, die Einhaltung von Vorschriften und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit im gesamten industriellen Ökosystem zu fördern.Roque Martin, CEO von Aras: "Die robusten Asset-Lifecycle-Management-Lösungen von AVEVA, die auf der Aras-Plattform aufbauen, werden McDermott in die Lage versetzen, die Asset-Lifecycle-Daten seiner Kunden zu strukturieren und besser zu verwalten, indem sie einen vollständig vernetzten Digital Thread der technischen und betrieblichen Informationen der Anlagen nutzen. Von Anfang an werden diese Lösungen von der Erfahrung globaler Industrieunternehmen wie McDermott geprägt sein, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam nützliche, nutzerfreundliche und leistungsstarke Software für unseren gemeinsamen Kundenstamm entwickeln."Über McDermottMcDermott ist ein führender, voll integrierter Anbieter von Konstruktions- und Baudienstleistungen für die Energieindustrie. Unsere Kunden vertrauen auf unseren technologieorientierten Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, die globalen Energieressourcen verantwortungsvoll zu nutzen und in die Produkte umzuwandeln, die die Welt braucht. Vom Konzept bis zur Inbetriebnahme - McDermotts innovatives Know-how und seine Fähigkeiten treiben die nächste Generation der globalen Energieinfrastruktur voran und ermöglichen so eine bessere, nachhaltigere Zukunft für uns alle. McDermott ist in mehr als 54 Ländern tätig und verfügt über mehr als 30.000 Mitarbeiter, eine breit gefächerte Flotte von Spezialschiffen für maritime Bauprojekte sowie Produktionsstätten auf der ganzen Welt, die lokal ausgerichtet und global integriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcdermott.com.Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/), and LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Über AVEVAAVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, die den Einfallsreichtum fördert, um die Ressourcen der Welt verantwortungsvoll zu nutzen. Die sichere industrielle Cloud-Plattform und die Anwendungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, das Potenzial ihrer Informationen auszuschöpfen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu verbessern.Mehr als 20.000 Unternehmen in über 100 Ländern verlassen sich auf AVEVA, wenn es um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern geht: sichere und zuverlässige Energie, Lebensmittel, Medikamente, Infrastruktur und vieles mehr. Durch die Verbindung von Menschen mit zuverlässigen Informationen und KI-gestützten Erkenntnissen ermöglicht AVEVA es den Teams seiner Kunden, effizient zu planen und den Betrieb zu optimieren, um Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern.Als eines der innovativsten Unternehmen der Welt unterstützt AVEVA seine Kunden mit offenen Lösungen und dem Know-how von mehr als 6.400 Mitarbeitern, 5.000 Partnern und 5.700 zertifizierten Entwicklern. AVEVA ist weltweit tätig und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.aveva.com