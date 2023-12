AssetMark Financial Holdings Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung der Anleger in Social Media zeigt sich in Bezug auf Assetmark in den letzten Tagen überwiegend positiv. In den Diskussionen wurden hauptsächlich positive Themen erörtert, und es gab keine negativen Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Assetmark mit 28,87 USD derzeit um +14,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Betrachtet man jedoch den Zeitraum der letzten 200 Tage, so ergibt sich aufgrund einer Distanz von +3,03 Prozent zum GD200 eine neutrale Einstufung. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle Einstufungen als "Gut" erfolgt, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 12,57 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend. Dies führt zu der Empfehlung, die Aktie als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,87 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 27,45 zeigt eine Überverkaufssituation an. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich demnach eine positive Einschätzung für die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Analystenbewertungen von Assetmark.