AssetMark Financial Holdings Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Aktie von Assetmark zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,58 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 35,71 USD liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +24,95 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (32,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,63 Prozent darüber. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Assetmark ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten für die Assetmark-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Das Durchschnittskursziel liegt bei 37 USD, was einer potenziellen Steigerung um 3,61 Prozent vom letzten Schlusskurs aus entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Assetmark in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Dennoch wird die Aktie aufgrund einer verringerten Aktivität in den sozialen Medien mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

