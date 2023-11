AssetMark Financial Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein wichtiger Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Assetmark-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (30,99) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Assetmark-Aktie mit 25,85 USD momentan um +4,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,4 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Assetmark-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder das Stimmungsbild festgestellt wurden, wird auch in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Assetmark vergeben. Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, jedoch erwarten die Analysten bei einem aktuellen Kurs von 25,85 USD eine Entwicklung von +25,73 Prozent und ein mittleres Kursziel von 32,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, wodurch sich insgesamt eine Bewertung durch institutionelle Analysten von "Gut" ergibt.