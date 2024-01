AssetMark Financial Holdings Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse von Assetmark zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,98 USD, was einer Abweichung von +4,97 Prozent zum letzten Schlusskurs von 29,37 USD entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 26,42 USD, was einer Abweichung von +11,17 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Assetmark auf Basis trendfolgender Indikatoren ein gutes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Assetmark-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 70, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen ein überverkauftes Wertpapier, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 Bewertungen "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" abgegeben wurden, was zu einem guten Rating für die Assetmark-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 10,66 Prozent bedeutet und somit zu einer guten Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen jedoch negative Signale. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Assetmark bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".