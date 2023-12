Assertio Therapeutics Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie von Assertio wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Assertio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,08 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,11 USD weicht somit um -72,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,5 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In der Summe erhält die Assertio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben die Aktie von Assertio in den letzten zwölf Monaten mit überwiegend positiven Einstufungen versehen: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für die kurzfristige Entwicklung wird ein Kursziel von im Mittel 8 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 620,72 Prozent entspricht. Auch hier ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Assertio in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussion über Assertio führen zu einem insgesamt "Gut"-Rating der Aktie.