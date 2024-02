Assertio Therapeutics Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Assertio-Aktie zeigt, dass sie in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 USD liegt, was einer Abweichung von -75,54 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,97 USD, was ebenfalls unter dem Schlusskurs liegt, mit einer Abweichung von -17,53 Prozent. Insgesamt erhält die Assertio-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Einschätzung der Analysten für Assertio zeigt sich positiver. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie einmal als "Gut" und nie als "Schlecht" bewertet, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 900 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 8 USD und bewerten dies als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung für die Assertio-Aktie, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ist die Stimmung der Anleger gegenüber Assertio positiv, sowohl in Social Media Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten. Die Anlegerstimmung erhält daher ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung der Assertio-Aktie basierend auf den oben genannten Faktoren ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.