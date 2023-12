Assertio Therapeutics Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt negativ über das Unternehmen Assertio ausgetauscht, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI für Assertio liegt bei 60,71, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls auf eine Situation ohne Über- oder Verkauf hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass Assertio über einen längeren Zeitraum hinweg eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Analysteneinschätzung für Assertio ist aktuell als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 669,23 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Assertio daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.