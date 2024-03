Assertio Therapeutics Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ in Bezug auf das Unternehmen Assertio. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Assertio-Aktie zeigt einen Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Assertio daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Assertio-Aktie von 0,91 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 67,15 Prozent unter dem GD200 (2,77 USD) liegt. Der GD50 weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf, da der Kurs 3,41 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Assertio-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.