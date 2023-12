Assembly Biosciences Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Assembly Biosciences wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 50 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,5 %) wird die Ausschüttung als niedriger bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz ergibt, dass die Aktivität und Stimmungsänderung im Vergleich zu den vergangenen Monaten als durchschnittlich und neutral einzustufen sind, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Assembly Biosciences eine Performance von -33,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche und dem "Gesundheitspflege"-Sektor eine Underperformance von -61,4 Prozent bzw. 47,42 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.