Assembly Biosciences Aktie: Was passiert jetzt?

Im vergangenen Jahr haben Analysten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Assembly Biosciences abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 1,5 USD, was auf einen möglichen Anstieg von 76,47 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung von den Analysten.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Assembly Biosciences diskutiert. Dies spiegelt sich in einer aktuellen positiven Einschätzung wider, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Assembly Biosciences daher eine positive Bewertung aufgrund des RSI.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale, da der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt eine negative Bewertung ergibt, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Assembly Biosciences basierend auf trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet.