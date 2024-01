Assembly Biosciences Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Dividendenrendite der Assembly Biosciences-Aktie liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung zu Assembly Biosciences war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten das Unternehmen neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten bezüglich der Assembly Biosciences-Aktie ist ebenfalls neutral, da es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1,5 USD, was eine positive Performance von 82,93 Prozent bedeuten würde.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,82 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,95 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Assembly Biosciences-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.