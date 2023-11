Assembly Biosciences Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der charttechnischen Entwicklung von Aktien. Ein häufig genutztes Instrument hierfür ist der gleitende Durchschnitt, der den aktuellen Trend eines Wertpapiers bestimmen kann. Wenn wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Assembly Biosciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ansehen, beträgt dieser Wert aktuell 1,01 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter bei 0,72 USD, was einem Unterschied von -28,71 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (0,82 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,2 Prozent), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Assembly Biosciences-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie im mittleren Bereich liegen. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung erhält die Assembly Biosciences-Aktie daher auch in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die langfristige Meinung von Analysten als "Neutral" eingestuft. Dabei liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Assembly Biosciences vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1,5 USD, was eine zukünftige Performance von 108,33 Prozent darstellt. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Die Dividendenrendite für Assembly Biosciences beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Analysteneinschätzung, dass die Assembly Biosciences-Aktie gemischte Bewertungen erhält, mit einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich des Kursziels der Analysten, aber "Schlecht"-Bewertungen in Bezug auf die simple Charttechnik und das Sentiment.