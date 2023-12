Assembly Biosciences Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Assembly Biosciences hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 50,45 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 24,63 Prozent, und die aktuelle Rendite von Assembly Biosciences liegt 57,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben der Aktie von Assembly Biosciences in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 82,93 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Assembly Biosciences.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Assembly Biosciences zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie von Assembly Biosciences ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,95 USD liegt, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,82 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Assembly Biosciences.