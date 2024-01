Asseco Poland ADR Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Asseco Poland":

Die Asseco Poland-Aktie wird derzeit charttechnisch analysiert, und dabei steht der Schlusskurs im Fokus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,77 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 6,74 PLN liegt, was einer Abweichung von -13,26 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 6,34 PLN, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 6,31 Prozent darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen analysiert. Der RSI-Wert für die Asseco Poland-Aktie beträgt derzeit 91,3, was als überkauft eingestuft wird und somit als "Schlecht" gilt. Beim RSI25, der die relative Bewegung für 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie im Hinblick auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asseco Poland-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Auch das Anleger-Sentiment wird als wichtiger Stimmungsindikator betrachtet. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Asseco Poland in den vergangenen Tagen nicht besonders positiv oder negativ diskutiert, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".