Asseco Poland ADR Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asseco Poland-Aktie liegt bei 8 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auch der RSI für die letzten 25 Tage (19,72) zeigt eine ähnliche Tendenz, sodass die Aktie insgesamt als überverkauft bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Asseco Poland als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und es gab nur geringe Veränderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Asseco Poland bei 7,77 PLN verläuft, was als schlecht eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 6,91 PLN beträgt -11,07 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,19 PLN, was ein gutes Signal (+11,63 Prozent) für die Aktie darstellt. Insgesamt wird die Asseco Poland-Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als neutral bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Stimmung gegenüber der Asseco Poland wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie angemessen als neutral bewertet wird.